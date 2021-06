I Santi di Sabato 26 Giugno 2021 (Di venerdì 25 giugno 2021) Da www.Santiebeati.it San JOSEMARIA ESCRIVá DE BALAGUER Sacerdote, Fondatore dell’Opus DeiBarbastro, Spagna, 9 gennaio 1902 – Roma, 26 Giugno 1975Josemaría Escrivá nacque a Barbastro (Spagna) il 9 gennaio 1902. Fu ordinato sacerdote nel 1925. Nel 1927 iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli ospedali. Il 2 ottobre del 1928 ricevette una speciale illuminazione divina e fondò l’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa che promuove fra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede in mezzo al mondo attraverso la Santificazione delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Da www.ebeati.it San JOSEMARIA ESCRIVá DE BALAGUER Sacerdote, Fondatore dell’Opus DeiBarbastro, Spagna, 9 gennaio 1902 – Roma, 261975Josemaría Escrivá nacque a Barbastro (Spagna) il 9 gennaio 1902. Fu ordinato sacerdote nel 1925. Nel 1927 iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli ospedali. Il 2 ottobre del 1928 ricevette una speciale illuminazione divina e fondò l’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa che promuove fra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede in mezzo al mondo attraverso laficazione delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Sabato Domani sabato 26 giugno saint Jean et Paul Messa Mercoledì 30 giugno Vescovado - mattino Udienze Le Messager Valdotain ricorda sabato 26 giugno saint Jean et Paul La Chiesa celebra anti Giovanni e Paolo Martiri di Roma I santi Giovanni e ...

Biodiversità, un'escursione laboratoriale nella Montagna sacra, con Carmine Lupia e Flaviano Lavia Sabato 26 giugno 2021 sarà una giornata di riscoperta e nuovo apprezzamento del patrimonio ... L'evento si intitola ' Biodiversità nei luoghi dei Padri' proprio per onorare quei Mistici e Santi che hanno ...

A Cerchio 25enni e 40enni insieme per tornare a festeggiare i santi patroni: sabato canta D'Aleo MarsicaLive Weekend 26 e 27 giugno a Genova: Fiera di San Pietro ed eventi da non perdere. Cosa fare? Genova - Gli ultimi giorni di giugno sono segnati dal weekend lungo di San Giovanni, occasione perfetta per staccare un po' la spina. Sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 non mancano gli eventi a Genov ...

Castello di Santa Severa, presentato il programma estivo Si accendono i riflettori sulla Spianata dei Signori del Castello di Santa Severa per la nuova stagione di “Vivi il Castello delle Meraviglie”: il programma di eventi estivi promosso dalla Regione Laz ...

