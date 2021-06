GP Olanda, Moto3: Suzuki leader nelle FP2 (Di venerdì 25 giugno 2021) Prosegue il percorso della Moto3 al GP d’Olanda, con le FP2. Sotto una leggera pioggia, che interrompe le azioni con leggero anticipo, Tatsuki Suzuki guarda tutti dall’altro, grazie ad un 1’41?568. Il “Giappo-riccionese” è uno dei pochi a migliorare il crono delle FP1, e lo fa grazie ad un giro spettacolare. Darryn Binder lo raggiunge ad 89 millesimi, a precedere il duo italiano Dennis Foggia-Andrea Migno. Soltanto tredicesimo Pedro Acosta, autore di una scivolata durante il turno. Ma sia lui che il compagno di team Jaume Masia sono entro la top 14, con Jaume che firma il quinto crono nella sessione. Romano Fenati, John McPhee, Kaito Toba, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 giugno 2021) Prosegue il percorso dellaal GP d’, con le FP2. Sotto una leggera pioggia, che interrompe le azioni con leggero anticipo, Tatsukiguarda tutti dall’altro, grazie ad un 1’41?568. Il “Giappo-riccionese” è uno dei pochi a migliorare il crono delle FP1, e lo fa grazie ad un giro spettacolare. Darryn Binder lo raggiunge ad 89 millesimi, a precedere il duo italiano Dennis Foggia-Andrea Migno. Soltanto tredicesimo Pedro Acosta, autore di una scivolata durante il turno. Ma sia lui che il compagno di team Jaume Masia sono entro la top 14, con Jaume che firma il quinto crono nella sessione. Romano Fenati, John McPhee, Kaito Toba, ...

Advertising

VAVEL_Italia : @MotoGP, uno sguardo anche alla #Moto3 divisa tra Foggia e Suzuki - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Olanda 2021 in DIRETTA: Suzuki vola nella FP2 e cade poi la pioggia cristallizza tutto 5 italiani nel… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Olanda 2021 in DIRETTA: scatta la FP2 gli italiani vogliono dettare legge ad Assen! - #Moto3 #Olanda… - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: si torna in azione per la FP2, gli italiani vogliono confermarsi in alto!… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: si incomincia a fare sul serio ad Assen! -