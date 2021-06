Euro 2020 | Galles - Danimarca apre gli ottavi Le probabili formazioni

(Di venerdì 25 giugno 2021) E' la sfida tra le squadre che non ti aspetti . Tra outsider e sorprese diinaugurano sabato, alle 18, glidi finale di. Si gioca alla Johann Cruijff ...

E' la sfida tra le squadre che non ti aspetti . Tra outsider e sorprese di. Galles e Danimarca inaugurano sabato, alle 18, gli ottavi di finale di. Si gioca alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam . Vista sui quarti di finale della competizione, con un ...Italia Tutte le notizie sulla squadraPoco più di un giorno a Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: le parole di Mancini in conferenza stampa ...Azzurri a Londra, ultime scelte di Mancini. Verratti favorito su Locatelli ma il ct deciderà all'ultimo (ANSA) ...