A casa tutti bene, la prima serie di Gabriele Muccino sarà uno “sturm und drang” (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo una vita trascorsa a dirigere lungometraggi destinati al grande schermo, anche la carriera di Gabriele Muccino ha assistito alla svolta seriale. D’altronde, chi lavora nell’audiovisivo da decenni non può far finta di nulla: la settima arte sta andando sempre più incontro alla serialità. Proprio per questo, il regista romano ha scelto di offrirne la sua personale visione attraverso la prima serie da lui realizzata: A casa tutti bene. Ispirata all’omonimo film da lui diretto nel 2018, campione d’incassi, debutterà il prossimo dicembre su Sky serie, uno ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo una vita trascorsa a dirigere lungometraggi destinati al grande schermo, anche la carriera diha assistito alla svolta seriale. D’altronde, chi lavora nell’audiovisivo da decenni non può far finta di nulla: la settima arte sta andando sempre più incontro alla serialità. Proprio per questo, il regista romano ha scelto di offrirne la sua personale visione attraverso lada lui realizzata: A. Ispirata all’omonimo film da lui diretto nel 2018, campione d’incassi, debutterà il prossimo dicembre su Sky, uno ...

