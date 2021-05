Stresa, il sistema di sicurezza non è scattato La procura indaga per omicidio colposo plurimo (Di lunedì 24 maggio 2021) L'area è stata posta sotto sequestro e sull'impianto si attendono le decisioni della procura di Verbania che presto potrebbe affidare a una squadra di esperti i primi accertamenti irripetibili sul cavo trainante che si è spezzato e sul sistema frenante di sicurezza che non sarebbe entrato in funzione. Presunti problemi sui dispositivi di sicurezza che potrebbero essere la causa della caduta della cabinovia, sebbene la manutenzione dell'impianto sembrerebbe in regola. Gli accertamenti riguarderanno anche la cabina di comando, la procura di Verbania che procede per omicidio colposo plurimo non vuole tralasciare nulla, a partire anche dallo studio della documentazione dell'autunno scorso sui controlli magnetoscopici. A breve la procura ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 24 maggio 2021) L'area è stata posta sotto sequestro e sull'impianto si attendono le decisioni delladi Verbania che presto potrebbe affidare a una squadra di esperti i primi accertamenti irripetibili sul cavo trainante che si è spezzato e sulfrenante diche non sarebbe entrato in funzione. Presunti problemi sui dispositivi diche potrebbero essere la causa della caduta della cabinovia, sebbene la manutenzione dell'impianto sembrerebbe in regola. Gli accertamenti riguarderanno anche la cabina di comando, ladi Verbania che procede pernon vuole tralasciare nulla, a partire anche dallo studio della documentazione dell'autunno scorso sui controlli magnetoscopici. A breve la...

