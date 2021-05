Rapporto Aifa sui vaccini | ecco gli effetti collaterali di Pfizer | AstraZeneca | Moderna e Johnson

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Aifa

Conferma l'( Agenzia italiana del farmaco; ente di diritto pubblico) che da marzo 2020 " c'è ... E ilEurispes aggiunge: " Il rischio che vengano prescritti medicinali in modo ...Il Covid ha drasticamente ridotto ilmedico - paziente , base dell'aderenza terapeutica, ... Dai datiriferiti ad alcuni farmaci come i doac, gli anticoagulanti orali diretti, emerge che ...La rivincita del tanto “bistrattato” AstraZeneca, il vaccino prodotto al prezzo di costo (vale sempre la pena ricordarlo), è compiuta, almeno nel Lazio. Il secondo Open Day organizzato dalla Regione h ...L'art. 3 del d.l. 44/2021 introduce una clausola di esclusione della punibilità per i sanitari impegnati nella campagna vaccinale. Ne avevamo davvero bisogno?