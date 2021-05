Lo schifo di quei francesi che invocano il karma per la tragedia di Mottarone dopo la vittoria dei Maneskin (Di lunedì 24 maggio 2021) Mentre l’Italia si è stretta in un abbraccio virtuale dopo la tragedia della funivia di Mottarone e ha avviato le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto, in Francia si verifica un fenomeno a cui noi italiani siamo – purtroppo – abituati. E i social, non per loro natura ma per viltà di chi li utilizza, diventano il classico strumento per sfogare il proprio odio. Un fenomeno che diventa ancor più paradossale quando vengono messi in correlazione due eventi che – per loro natura – non hanno alcun collegamento tra loro. E così i nostri “vicini” transalpini riescono a creare una vergognosa unione “Mottarone Maneskin”, parlando di karma. E non solo. Mottarone Maneskin, i francesi che sui social parlano di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Mentre l’Italia si è stretta in un abbraccio virtualeladella funivia die ha avviato le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto, in Francia si verifica un fenomeno a cui noi italiani siamo – purtroppo – abituati. E i social, non per loro natura ma per viltà di chi li utilizza, diventano il classico strumento per sfogare il proprio odio. Un fenomeno che diventa ancor più paradossale quando vengono messi in correlazione due eventi che – per loro natura – non hanno alcun collegamento tra loro. E così i nostri “vicini” transalpini riescono a creare una vergognosa unione “”, parlando di. E non solo., iche sui social parlano di ...

Absolut32791095 : @RadioSavana @Acmor3 L ITALIA FA SCHIFO??MA FANNO PIU'SCHIFO TUTTI QUEI POLITICI DELINQUENTI CHE PERMETTONO QUESTO!… - mmazzo_ : a tutti quei simpaticoni che hanno gioito per la tragedia della funivia vi dico solo che fate: pena e: schifo. impa… - Sandyvnp : Io sono senza parole per quello che è successo alla funivia di stresa.... Buon dio pensa a quei bimbi Sicuramente l… - barbara15993604 : @CaLoredana81 Io ho appena litigato con una francese, perché mi sono permessa di dare delle merde a quei scribacchi… - Antonel42920114 : RT @lozirion: Quei francesi che parlano di karma per la #funivia crollata mi ricordano quegli italiani che parlavano di karma mentre Notred… -