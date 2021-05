Incidente della funivia del Mottarone | tavolo tecnico con il ministro Giovannini sulle cause Il bambino sopravvissuto in prognosi riservata

(Di lunedì 24 maggio 2021) Un primo punto “” per confrontarsiipotesi circa ledell’accaduto domenica lungo la lineaStresa-Alpino-, con lo sganciocabina che ha provocato 14 morti. Arriverà ildelle Infrastrutture, Enrico, e con lui ci sarà anche il capoProtezione Civile, Fabrizio Curcio. Il– al quale parteciperanno anche i verticiRegione Piemonte, proprietaria dell’impianto, e il prefetto di Verbania, Angelo Sidoti – proverà a mettere in fila quanto raccolto finora riguardo a una tragedia che – a sentire gestori e chi ha revisionato l’impianto – appare inspiegabile. Eppure è accaduto e ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - TgrRaiPiemonte : Le prime immagini della cabina della funivia Stresa Mottarone precipitata nel vuoto. L'incidente poco prima delle 1… - fattoquotidiano : Incidente della funivia del Mottarone, tavolo tecnico con il ministro Giovannini sulle cause. Il bambino sopravviss… - Stefania_1972 : RT @ilriformista: Amit Biran, 30 anni, Tal Peleg, 27 anni, Tomer detto Tom, 2 anni, sono morti sul colpo. Il bambino di 5 anni ha perso tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente della

"Appreso con profondo dolore la notizia del tragico#funivia Stresa - Mottarone - si legge in un tweet di palazzo regionale - , il GovernoRegione Valle d'Aosta esprime ...Secondo l'elenco delle vittime, il piccolo sarebbe il figliocoppia israeliana. Le immagini dal luogo dell': Ieri sera i Vigili del Fuoco, concluse le loro operazioni, hanno lasciato ...Un residente della zona, stando a quanto riporta il quotidiano locale ... operazioni di ricerca Si teme adesso che anche alla donna possa essere capitato un incidente: il torrente, non lontano dal ...Un primo punto “tecnico” per confrontarsi sulle ipotesi circa le cause dell’incidente accaduto domenica lungo la linea della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, con lo sgancio della cabina che ha provoca ...