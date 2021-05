Detiene il record italiano nei 50 rana femminile | ecco chi è Benedetta Pilato!

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 24 maggio 2021) Sono tanti i successi conquistati daPilato, giovane nuotatrice italiana: scopriamo tutte le curiosità su di lei! A solamente 14 anni,Pilato ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità 50 metriai Mondiali di Nuoto a Gwangju, che ha disputato nel luglio 2019. Con questa vittoria si è aggiudicata ildi più giovane atleta medagliata italiana, battendo ogni precedente primato. Nel 2021, inoltre, ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Nuoto, sempre nei 50 metri. Prima di tutto, però,è un’adolescente come tante altre, con passioni e interessi che vanno oltre il nuoto. Il suo sorriso smagliante, quello che in foto di apertura abbiamo censurato per tutelare la sua privacy, in quanto minorenne, è quello di una ragazza comune. ...