Verona, i convocati di Juric per il Napoli

Diramati la lista dei convocati di Juric in vista dell'ultima partita del campionato dell'Hellas Verona di questa sera contro il Napoli. Ecco la lista completa: Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Lazovic, Cetin, Ceccherini, Dawidowicz, Magnani, Gunter, Udogie Centrocampisti: Veloso, Ilic, Sturaro, Bessa, Zaccagni Attaccanti: Salcedo, Kalinic, Colley, Lasagna.

