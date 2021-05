UFFICIALE – Cambia il quarto uomo in Napoli-Verona | sostituito Forneau con Dionisi

Advertising

cn1926it : UFFICIALE – Cambia il IV uomo di #NapoliVerona: non sarà #Fourneau - napolista : Un cambio dell’ultim’ora nella squadra arbitrale. Sarà l’arbitro abruzzese a svolgere il ruolo di quarto ufficiale… - GIGGIONAPOLI : - JosiphOliver : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Cambia il quarto uomo di Napoli-Verona: sostituito Fourneau - tuttonapoli : UFFICIALE - Cambia il quarto uomo di Napoli-Verona: sostituito Fourneau -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cambia

... in base alle modalità e alle circostanze concrete,la risposta sanzionatoria dall'... se sia travestita in modo da celarne l'identità o da simulare la qualità di pubblico; riguarda il ...Un cambio dell'ultim'ora nella squadra arbitrale. Sarà l'arbitro abruzzese a svolgere il ruolo di quartoallo stadio Maradona. Per il resto tutto invariato Il quarto uomo nella sfida di stasera tra Napoli e Verona non sarà più Fourneau, come da designazione iniziale, ma Dionisi. C'è stato un ...Cambia il quarto uomo in Napoli-Verona sostituito Forneau con Dionisi. Il resto, è tutto confermato, sia per la terna arbitrale che per Var e Avar.Ufficiale un cambio nella designazione arbitrale di Napoli-Verona. Il quarto uomo del match non sarà Fourneau come previsto inizialmente, ma Dionisi. Restano invariate la terna e il VAR.