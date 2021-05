Francesca Morvillo | chi era la moglie di Giovanni Falcone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 maggio 2021) La vita e la carriera difurono, per molti aspetti, uniche. Nata a Palermo il 14 dicembre 1945, si laureò, giovanissima a soli 22 anni, in giurisprudenza. Fu il culmine di una brillante carriera accademica che la vide superare tutti gli esami del corso di laurea (eccetto tre) con il massimo dei voti e la lode. Come papà Guido, sostituto procuratore a Palermo e suo fratello Alfredo, era destinata alla magistratura, come giudice del tribunale di Agrigento, sostituto procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Palermo. Tra gli altri ruoli di prestigio ricoperti, anche quello di Consigliere della Corte d’Appello. Per molti anni la passione al primo posto della sua vita fu la Legge. Le nozze, celebrate nel 1979 quando aveva 34 anni, naufragarono presto. Fu proprio dopo la fine del primo ...