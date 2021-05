Fonseca: «Fiorentina? Non lo so, potrei anche stare fermo un anno» (Di domenica 23 maggio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole. MATCH – «Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, l’ho detto ai ragazzi all’intervallo. Nella ripresa abbiamo segnato due gol che sono stati importanti per noi». COSA CHE HAI IMPARATO DI PIÙ – «Ho imparato molte cose, sono state due stagioni importanti per me e per il mio futuro, è stato un grande piacere allenare la Roma. Sono cresciuto molto, non è facile per un allenatore estero allenare in Italia». FUTURO – «potrei restare, andare all’estero, rimanere fuori un anno, vediamo settimana prossima. Fiorentina? Non lo so». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole Paulo, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole. MATCH – «Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, l’ho detto ai ragazzi all’intervallo. Nella ripresa abbiamo segnato due gol che sono stati importanti per noi». COSA CHE HAI IMPARATO DI PIÙ – «Ho imparato molte cose, sono state due stagioni importanti per me e per il mio futuro, è stato un grande piacere allenare la Roma. Sono cresciuto molto, non è facile per un allenatore estero allenare in Italia». FUTURO – «re, andare all’estero, rimanere fuori un, vediamo settimana prossima.? Non lo so». L'articolo proviene da ...

Advertising

sfvofficial : “Fiorentina? Non posso dire niente”???? Ti aspettiamo?? FOMENTAGI???? #Fonseca #Fiorentina - Fiorentinanews : #Fonseca: 'Se parlerò con la #Fiorentina? Non posso dire niente...' - sportli26181512 : Fonseca saluta la Roma: 'Ma potrei restare in Serie A. La Fiorentina...': Ultima sulla panchina della Roma per Paul… - pizzico76 : A questo punto sondaggione serale obbligatorio: #Fonseca è l'allenatore giusto per la #Fiorentina che verrà ??? - g_iallorossi : Tutte le dichiarazioni di Paulo #Fonseca al termine di #SpeziaRoma. #ASRoma -