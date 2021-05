DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: orario TV8 e programma. Ferrari in pole con Leclerc, ma col timore di una penalità (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il GP Monaco in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino del Principato prepariamoci per una gara dall’esito non scontato che potrà riservarci delle emozioni fin dal principio. Le qualifiche hanno sorriso alla Ferrari e a Charles Leclerc: il padrone di casa ha ottenuto la pole-position davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, ma dovremo capire davvero se potrà partire dalla pole o meno. Leclerc, infatti, poco dopo aver siglato il tempo più ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP Monaco in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alladel GP di Monaco, quinto round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino del Principato prepariamoci per una gara dall’esito non scontato che potrà riservarci delle emozioni fin dal principio. Le qualifiche hanno sorriso allae a Charles: il padrone di casa ha ottenuto la-position davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, ma dovremo capire davvero se potrà partire dallao meno., infatti, poco dopo aver siglato il tempo più ...

