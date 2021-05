Delusione Leclerc a Montecarlo, ma la Ferrari di Sainz è seconda (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - La Red Bull guidata da Max Verstappen ha vinto per la prima volta il Gran Premio di Monaco, dopo il ritiro della Ferrari di Charles Leclerc. Grazie alla vittoria di oggi, la dodicesima della sua carriera in Formula 1 anche se la prima nel Principato di Monaco, l'olandese Verstappen è in testa alla classifica della Formula uno dopo la quinta gara della stagione. Carlos Sainz su Ferrari e Lando Norris su McLaren completano il podio. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes è arrivato settimo perdendo la testa della classifica. La Ferrari di Charles Leclerc non è partita in pole al gran premio di Monaco. Il pilota non è arrivato in tempo alla sua posizione di partenza sulla griglia. Alla base del ritardo un problema al motore. Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - La Red Bull guidata da Max Verstappen ha vinto per la prima volta il Gran Premio di Monaco, dopo il ritiro delladi Charles. Grazie alla vittoria di oggi, la dodicesima della sua carriera in Formula 1 anche se la prima nel Principato di Monaco, l'olandese Verstappen è in testa alla classifica della Formula uno dopo la quinta gara della stagione. Carlossue Lando Norris su McLaren completano il podio. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes è arrivato settimo perdendo la testa della classifica. Ladi Charlesnon è partita in pole al gran premio di Monaco. Il pilota non è arrivato in tempo alla sua posizione di partenza sulla griglia. Alla base del ritardo un problema al motore.

Advertising

RaiSport : ?? #Verstappen re del Principato Splendido 2° posto di #Sainz che mitiga la delusione #Ferrari per #Leclerc.… - Agenzia_Italia : Delusione Leclerc a Montecarlo, ma la Ferrari di Sainz è seconda - Marco79780352 : @Charles_Leclerc Non ti preoccupare la prossima volta avrai più fortuna capisco la tua delusione per non avere avut… - MARCO196913 : RT @antorendina: Questo bel secondo posto di Carlos Sainz ci ripaga parzialmente per la delusione della mancata partenza di Leclerc. Sainz… - gdstwits : F1 Gran Premio di Monaco. Vittoria di Verstappen.Secondo Sainz. Delusione Leclerc -