Calcio | Serie A | Inter-Udinese 5-1 e scatta la festa nerazzurra

Milano, 23 mag. (Adnkronos) – L'Inter di Antonio Conte chiude in bellezza il suo straordinario campionato con 91 punti grazie al netto 5-1 sull'Udinese nell'ultima gara stagionale in Serie A, con tutti i giocatori in campo a festeggiare e celebrare lo scudetto nerazzurro e con i 1000 sugli spalti a gioire per il successo. Partita senza storia con il vantaggio all'8? grazie a Young, poi al 44? raddoppio di Eriksen, al 55? la rete di Lautaro Martínez su rigore, al 64? la rete di Perisic e al 71? la chiusura ancora su rigore di Lukaku. A poco è servito il gol dei friulani firmato da Pereyra su rigore al 79?.

