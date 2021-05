Brindisi, aereo cade nel porto, ma era una esercitazione (Di domenica 23 maggio 2021) Brindisi - L'ammaraggio di un aereo civile nelle acque del porto senza alcun preavviso. È stata la missione da compiere nel corso di una esercitazione complessa di soccorso aeromarittimo diretta dalla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 23 maggio 2021)- L'ammaraggio di uncivile nelle acque delsenza alcun preavviso. È stata la missione da compiere nel corso di unacomplessa di soccorso aeromarittimo diretta dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi aereo Brindisi, aereo cade nel porto, ma era una esercitazione BRINDISI - L'ammaraggio di un aereo civile nelle acque del porto senza alcun preavviso. È stata la missione da compiere nel corso di una esercitazione complessa di soccorso aeromarittimo diretta dalla ...

Brindisi, aereo cade nel porto, ma era una esercitazione La Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi, aereo cade nel porto, ma era una esercitazione Sono stati allertati il Comando Provinciale dei VV.F di Brindisi, che ha inviato la sua motobarca per lo spegnimento del principio d’incendio sviluppatosi a bordo del velivolo ...

