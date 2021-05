Atletica, Tortu: “Non mi sono piaciuto fino in fondo, ora venti giorni di stop in vista di Tokyo” (Di domenica 23 maggio 2021) “Non mi sono piaciuto fino in fondo ma l’esordio è sempre complicato. Devi ritrovare un po’ tutte le sensazioni. Il 100 metri è un automatismo unico, ho avuto diversi problemi, al quarto appoggio e nel lanciato dove riesco a dare il meglio di me. Ma non butto via questa gara. Ora mi concentro per le prossime gare”. Filippo Tortu è severo con se stesso dopo il ritorno in gara nelle batterie a Rieti prima di ritirarsi per la finale in modo tale da non sforzare troppo il muscolo. Il fuoriclasse azzurro della breve distanza a Sky Sport parla poi anche dei programmi futuri in vista di Tokyo 2020: “Pensavo di valere intorno ai 10?10, avrei forse dovuto fare la finale, perché hanno corso un decimo sotto. Ho visto dove ho sbagliato e capire cosa migliorare, ha aggiunto. Spiace ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Non miinma l’esordio è sempre complicato. Devi ritrovare un po’ tutte le sensazioni. Il 100 metri è un automatismo unico, ho avuto diversi problemi, al quarto appoggio e nel lanciato dove riesco a dare il meglio di me. Ma non butto via questa gara. Ora mi concentro per le prossime gare”. Filippoè severo con se stesso dopo il ritorno in gara nelle batterie a Rieti prima di ritirarsi per la finale in modo tale da non sforzare troppo il muscolo. Il fuoriclasse azzurro della breve distanza a Sky Sport parla poi anche dei programmi futuri indi2020: “Pensavo di valere intorno ai 10?10, avrei forse dovuto fare la finale, perché hanno corso un decimo sotto. Ho visto dove ho sbagliato e capire cosa migliorare, ha aggiunto. Spiace ...

