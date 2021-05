Vaccino Moderna | cambia nel Lazio la data della seconda dose

(Di sabato 22 maggio 2021) Sarà a 35 giorni e non più a 28 l'iniezionedelneldunque l'intervallo anche per il farmaco anti Covid prodotto dall'azienda statunitense con sede a ...

Sarà a 35 giorni e non più a 28 l'iniezione della seconda dose delnel Lazio. Cambia dunque l'intervallo anche per il farmaco anti Covid prodotto dall'azienda statunitense con sede a Cambridge, nel Massachusetts, dopo lo spostamento del richiamo di ...'Placche rosa pruriginose, dolorose ed edematose', queste sono le reazioni che può provocare il . In estrema sinstesi il farmaco può causare reazioni allergiche localizzate. L' Università di Yale è ...Settantamila nuovi posti per la prima dose a partire da lunedì 24 maggio. Come? Grazie allo spostamento della seconda somministrazione per i vaccini Pfizer e Moderna al 42° giorno. Lo ha specificato ...PALERMO- I numeri dell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo lo dicono chiaramente: le persone si vaccinano. Oltre a Pfizer, bisogna considerare la risalita di AstraZeneca e i buoni risultati di ...