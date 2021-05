Supercoppa, Ternana-Perugia 1-0: Salzano basta ai rossoverdi, la squadra di Lucarelli si aggiudica il trofeo (Di sabato 22 maggio 2021) La Ternana batte il Perugia in gara 3 del triangolare di Supercoppa e si aggiudica il trofeo.Successo della Ternana al "Liberati" dove, i rossoverdi si aggiudicano il derby e che dunque colloca in bacheca la Supercoppa alla fine di una stagione sicuramente entusiasmante. A decidere lo spettacolare gol di Salzano, arrivato dopo un assist di Furlan. II Perugia paga le troppe imprecisioni e la poca lucidità sotto porta: fino al momento dell’espulsione di Vanbaleghem, infatti, i biacorossi erano stati più vivaci e propositivi. I rossoverdi, che avrebbero potuto contare anche sul pari per ottenere il successo finale, alla luce della miglior differenza reti nelle vittorie con l'altra ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Labatte ilin gara 3 del triangolare die siil.Successo dellaal "Liberati" dove, isino il derby e che dunque colloca in bacheca laalla fine di una stagione sicuramente entusiasmante. A decidere lo spettacolare gol di, arrivato dopo un assist di Furlan. IIpaga le troppe imprecisioni e la poca lucidità sotto porta: fino al momento dell’espulsione di Vanbaleghem, infatti, i biacorossi erano stati più vivaci e propositivi. I, che avrebbero potuto contare anche sul pari per ottenere il successo finale, alla luce della miglior differenza reti nelle vittorie con l'altra ...

