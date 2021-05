Sondaggio: per il 45% dei votanti, Ballardini è l’allenatore che più meriterebbe la riconferma (Di domenica 23 maggio 2021) Sondaggio Tre allenatori in attesa: secondo voi, chi merita di più la conferma? Ballardini 45% Semplici 44% Nicola 11% Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021)Tre allenatori in attesa: secondo voi, chi merita di più la conferma?45% Semplici 44% Nicola 11% Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

