Sbk Aragon | per Jonathan Rea la prima Superpole della stagione 2021

Il campione del mondo in carica della Sbk, Jonathan Rea, conquista la prima Superpole del primo round della stagione sul circuito spagnolo con il tempo di 1'48?458. Redding in seconda posizione, terzo Sykes. Il sei volte campione del mondo e iridato in carica della Sbk, Jonathan Rea, inizia alla grande la nuova stagione 2021 conquistando la prima Superpole sul circuito del Motorland Aragon con il tempo di 1'48?458. Una Superpole ridotta a 15 minuti come da nuovo regolamento. Per il nordirlandese è la pole numero 28 in carriera nel Mondiale delle derivate di serie. Seconda posizione per Scott Redding, 1'48?733 il tempo del britannico ...

