Precipita la cabina della funivia Stresa-Mottarone Dodici vittime | due bambini gravi portati a Torino

(Di domenica 23 maggio 2021) Nove morti e tre feriti. E' questo il bilancio fornito dalle forze dell'ordine, ma probabilmente ancora provvisorio, dopo che si e' staccata lafunivia delche parte da Stresa. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze del 118 e le squadre a terra. Duesono statiin elicottero in codice rosso al Regina Margherita diSegui su affaritaliani.it

Unadella funivia Stresa - Mottarone è tragicamente precipitata a 300 metri dalla stazione di arrivo. La causa della tragedia sarebbe stata la rottura di uno dei cavi portanti. A bordo c'erano ...Leggi anche Incidente funivia sul Mottarone, i precedenti più gravi 23 maggio 2021 La dinamica Ladella funivia del Mottarone, nel Verbano, è caduta "da un punto relativamente alto e si è ...Oggi poco prima delle 13 è precipitata una funivia in Piemonte. Si tratta della funivia che collega Stresa a Mottarone. La cabina è caduta sul versante piemontese del Lago Maggiore. Dalle prime notizi ...Dalla tragedia del Cermis ad oggi con il disastro del Motterone, la lista degli incidenti in funivia conta tragici precedenti in Italia ...