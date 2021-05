“Nel Ventennio tante belle cose”. A Barletta il consigliere comunale interviene in Aula e dice: “Non mi offendo se qualcuno mi chiama fascista” (Di sabato 22 maggio 2021) Prima ha precisato di “non offendersi” se qualcuno lo chiama “fascista“, poi ha difeso il Ventennio, con la tradizionale frase dei nostalgici: “Il fascismo ha fatto tante belle cose“. Così l’intervento del consigliere comunale di Barletta, l’ex leghista (ora gruppo misto) Ruggiero Flavio Basile, è uscito dai confini delle questioni cittadine e ha fatto il giro dei social. “Gli stupidi e i mentecatti si offendono. Sfatiamo il mito del fascismo e del comunismo” ha detto ancora nel suo intervento, rivolgendosi al collega di centrosinistra Carmine Doronzo. Il discorso ha fatto scoppiare il caos in Aula. “Questo è il livello dell’amministrazione comunale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Prima ha precisato di “non offendersi” selo“, poi ha difeso il, con la tradizionale frase dei nostalgici: “Il fascismo ha fatto“. Così l’intervento deldi, l’ex leghista (ora gruppo misto) Ruggiero Flavio Basile, è uscito dai confini delle questioni cittadine e ha fatto il giro dei social. “Gli stupidi e i mentecatti sino. Sfatiamo il mito del fascismo e del comunismo” ha detto ancora nel suo intervento, rivolgendosi al collega di centrosinistra Carmine Doronzo. Il discorso ha fatto scoppiare il caos in. “Questo è il livello dell’amministrazionedi ...

Advertising

leonessa1864 : RT @SalsaConAndrea: Meloni e Salvini, non parlano di Formigoni, ne del loro sindaco di Foggia, ne dei loro arrestati a centinaia e dei loro… - M5SGiorgio : RT @SalsaConAndrea: Meloni e Salvini, non parlano di Formigoni, ne del loro sindaco di Foggia, ne dei loro arrestati a centinaia e dei loro… - Rinoga1 : RT @SalsaConAndrea: Meloni e Salvini, non parlano di Formigoni, ne del loro sindaco di Foggia, ne dei loro arrestati a centinaia e dei loro… - meltemieditore : RT @crisspinella: @RivistaCult vi consiglia 'Erdogan. Storia di un uomo e di un Paese' (@meltemieditore) per provare a capire com'è cambiat… - SalsaConAndrea : Meloni e Salvini, non parlano di Formigoni, ne del loro sindaco di Foggia, ne dei loro arrestati a centinaia e dei… -