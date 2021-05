Milano: 350 prenotati in primo fine settimana con piscine comunali aperte (Di sabato 22 maggio 2021) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Hanno riaperto a Milano le piscine comunali di Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. Sono state 350 le prenotazioni per il primo weekend in piscina, di cui 85% acquistati on line, si spiega da Milanosport, partecipata del Comune di Milano. Le norme anti-Covid impediscono ancora di utilizzare gli spogliatoi interni, i phon e le docce, se non quelle interne. Ma sono state installate delle cabine all'aperto per permettere ai clienti di cambiarsi a bordo vasca. Alla Romano il personale ha trovato all'apertura i tavolini del bar ribaltati e lettini e ombrelloni rovesciati in vasca. Un atto vandalico che non ha fermato l'apertura. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sono state consegnate alle autorità competenti. Le aperture di oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021), 22 mag. (Adnkronos) - Hanno riaperto aledi Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. Sono state 350 le prenotazioni per ilweekend in piscina, di cui 85% acquistati on line, si spiega dasport, partecipata del Comune di. Le norme anti-Covid impediscono ancora di utilizzare gli spogliatoi interni, i phon e le docce, se non quelle interne. Ma sono state installate delle cabine all'aperto per permettere ai clienti di cambiarsi a bordo vasca. Alla Romano il personale ha trovato all'apertura i tavolini del bar ribaltati e lettini e ombrelloni rovesciati in vasca. Un atto vandalico che non ha fermato l'apertura. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sono state consegnate alle autorità competenti. Le aperture di oggi ...

