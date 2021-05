Meteo in Australia | si abbatte un’ondata di freddo anomala Record

(Di sabato 22 maggio 2021)interna d’inverno.Nell’ultima settima la parte orientale dell’è stata colpita dadidaper il mese di maggio come non se ne avvertiva dal lontano 1967. Infatti, le ultime notti di maggio sono state caratterizzate da una temperatura costante che si aggirava intorno agli 8°C, mentre nel 1967 alcune notti del mese di maggio arrivarono a toccare i 9°C. Ma, contrariamente a quanto si possa immaginare, l’eccezionalità dell’evento non si limita solo a queste temperature molto fredde per questo periodo dell’anno perché, in base a quanto ha affermato anche l’n Bureau ofrology, gli ultimi cinque giorni sono anche stati caratterizzati dalle notti più fredde dall’inizio dell’anno, cosa che non accadeva dal lontano ...

Advertising

ilmeteoit : #Video: #AUSTRALIA, ingenti #DANNI a #BRISBANE per una forte #TEMPESTA -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Australia

iLMeteo.it

Rimane da vedere il mese di maggio, ma la sensazione ricordando ildelle ultime settimane è ...esperti - hanno contribuito e non poco gli incendi di vastissime dimensioni scoppiati in, ...... il Canada, l'e il Giappone e la certificazione verde per i Paesi del Nord ed Est Europa. ... Chi invece ha ristorazione sta ripartendo , anche se in maggio ilnon è stato favorevole. "...Nell’ultima settima la parte orientale dell’Australia è stata colpita da un’ondata di freddo da record per il mese di maggio come non se ne avvertiva dal lontano 1967. Infatti, le ultime notti di ...Sara Sorribes Tormo ha parlato con "IL Tennis Italiano" e ha raccontato il processo che l'ha portata ad ottenere gli ottimi risultati del 2021 “Le cose non sono cambiate a Guadalajara, quel risultato ...