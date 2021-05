Il fisco, questione centrale (Di sabato 22 maggio 2021) È bastato che Enrico Letta, segretario del Pd, facesse una timida proposta «liberale» – recuperare un po’ di soldi da destinare ai giovani da una tassazione più alta degli ingenti patrimoni ereditati – perché si scatenasse la bagarre della destra. La stessa destra che applaude calorosamente il governo di Silvio Berlusconi quando nel 2001 cancellò completamente le imposte di successione. Quello che, però, colpisce di più sono i distinguo e le prese di distanza di diversi dirigenti e parlamentari del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) È bastato che Enrico Letta, segretario del Pd, facesse una timida proposta «liberale» – recuperare un po’ di soldi da destinare ai giovani da una tassazione più alta degli ingenti patrimoni ereditati – perché si scatenasse la bagarre della destra. La stessa destra che applaude calorosamente il governo di Silvio Berlusconi quando nel 2001 cancellò completamente le imposte di successione. Quello che, però, colpisce di più sono i distinguo e le prese di distanza di diversi dirigenti e parlamentari del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

