Gli smartphone sono sempre di più «il luogo in cui viviamo» (Di sabato 22 maggio 2021) Quando non li abbiamo con noi ci sentiamo abbandonati, perché sono i depositari dei nostri interessi, dei nostri valori e della nostra personalità. Gli smartphone sono diventati «il luogo in cui viviamo»: lo sostiene uno studio condotto in nove Paesi da un team di 11 antropologi dell’University College London, la ricerca più approfondita finora mai realizzata su come gli adulti usano il telefono cellulare. Leggi su vanityfair (Di sabato 22 maggio 2021) Quando non li abbiamo con noi ci sentiamo abbandonati, perché sono i depositari dei nostri interessi, dei nostri valori e della nostra personalità. Gli smartphone sono diventati «il luogo in cui viviamo»: lo sostiene uno studio condotto in nove Paesi da un team di 11 antropologi dell’University College London, la ricerca più approfondita finora mai realizzata su come gli adulti usano il telefono cellulare.

Advertising

Bruno86032867 : @Frances90796806 @salvatorebrizzi Ma usi gli smartphone ??... e molti altri prodotti della scienza. Mi dispiace ma q… - walterwhiteITA : Gli iPhone 12 sono gli smartphone più venduti del 2021 - mcacciaglia64 : RT @paolotwix: Bellissimi i due agenti di @PLRomaCapitale comodamente imboscati nel gabbiotto tra Labicana e Merulana mentre si fanno gli a… - generacomplotti : #fakeNews Renzi ha fatto un video che dimostra che il #Coronavirus non è stato creato sulla Luna per vendere gli sm… - Ilaria____C : Mettete in carica gli smartphone perché sarà un continuo screenshot ?? -