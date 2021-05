Fisco: Scotto, ‘proposta Letta di buonsenso, sinistra nata per redistribuire’ (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “In Italia persino una proposta di buonsenso come quella di Enrico Letta sulla #tassadisuccessione viene descritta come estremista. Questo dibattito ci riporta all’essenziale: la destra difende i ricchi, la sinistra è nata per redistribuire. Tutto qui”. Lo scrive Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “In Italia persino una proposta dicome quella di Enricosulla #tassadisuccessione viene descritta come estremista. Questo dibattito ci riporta all’essenziale: la destra difende i ricchi, laper redistribuire. Tutto qui”. Lo scrive Arturo, coordinatore di Articolo Uno, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

