Domani per Young ultima con l’Inter prima dell’addio

Ashley Young ai saluti con l'Inter Non solo ultima partita di campionati. Per molti giocatori dell'Inter quella di Domani sarà l'ultima partita con la maglia nerazzurra prima di salutare al termine della stagione: tra questi c'è anche Ashley Young arrivato a Milano nel gennaio 2020. "Il contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno, verosimilmente la società non proporrà il rinnovo nell'ottica di un'operazione rivolta al risparmio (in primis) di certi ingaggi. Ashley guadagna 3 milioni di euro netti, come Aleksandar Kolarov, altro "esperto" destinato a salutare. Tuttavia, la situazione del serbo è decisamente diversa: non è mai stato protagonista, al contrario di Young che dal 17 gennaio 2020 – momento dell'arrivo ...

