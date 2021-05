Diego Bianchi: "Bob Angelini ha sbagliato tutto, ma non siamo i suoi giudici" (Di sabato 22 maggio 2021) “Roberto Angelini ha sbagliato gravemente, si è scusato. Ha deciso di fare un passo indietro. Quando vorrà, il posto qui è suo”. Diego Bianchi apre la puntata di Propaganda Live con un intervento sulla vicenda che ha coinvolto Roberto Angelini e su Twitter si è scatenata una pioggia di critiche. “Quanta ipocrisia a #PropagandaLive. Forse sarebbe stato meglio parlare di lavoro nero e reddito di cittadinanza con le formali scuse di #Angelini a tutto il pubblico in studio e a casa”, scrive un utente. E ancora: “Dopo aver sentito ‘chi non ha un amico che ha sbagliato?’ ‘chi è senza peccato ecc’, ‘il tuo posto è sempre qui’ detto da Diego Bianchi, ho cambiato canale”, si legge in un altro tweet. “Caro ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) “Robertohagravemente, si è scusato. Ha deciso di fare un passo indietro. Quando vorrà, il posto qui è suo”.apre la puntata di Propaganda Live con un intervento sulla vicenda che ha coinvolto Robertoe su Twitter si è scatenata una pioggia di critiche. “Quanta ipocrisia a #PropagandaLive. Forse sarebbe stato meglio parlare di lavoro nero e reddito di cittadinanza con le formali scuse di #il pubblico in studio e a casa”, scrive un utente. E ancora: “Dopo aver sentito ‘chi non ha un amico che ha?’ ‘chi è senza peccato ecc’, ‘il tuo posto è sempre qui’ detto da, ho cambiato canale”, si legge in un altro tweet. “Caro ...

