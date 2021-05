Covid in Italia: oggi 4.717 casi e 125 morti, tasso di positività dei tamponi all’1,6% (Di sabato 22 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 22 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 4.717 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 286.603 tamponi testati; l’indice di positività oggi scende all’1,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 125 decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 125.153.



