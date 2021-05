Convocati Atalanta per il Milan: un nerazzurro out. L’elenco completo (Di sabato 22 maggio 2021) Convocati Atalanta: Gian Piero Gasperini per la sfida al Milan deve rinunciare ad un giocatore molto importante. Ecco di chi si tratta Domani l’Atalanta affronterà il Milan nel match valido per l’ultima gara di Serie A. Tra le file bergamasche Gian Piero Gasperini deve fare a meno di Hans Hateboer. Ecco la lista dei Convocati: Mattia Caldara, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini, Robin Gosens, Josip Ili?i?, Sam Lammers, Joakim Mæhle, Ruslan Malinovskyi, Aleksej Miranchuk, Luis Muriel, José Luis Palomino, Mario Pašali?, Matteo Pessina, Cristian Romero, Francesco Rossi, Matteo Ruggeri, Marco Sportiello, Boško Šutalo, Rafael Toloi, Duván Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021): Gian Piero Gasperini per la sfida aldeve rinunciare ad un giocatore molto importante. Ecco di chi si tratta Domani l’affronterà ilnel match valido per l’ultima gara di Serie A. Tra le file bergamasche Gian Piero Gasperini deve fare a meno di Hans Hateboer. Ecco la lista dei: Mattia Caldara, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini, Robin Gosens, Josip Ili?i?, Sam Lammers, Joakim Mæhle, Ruslan Malinovskyi, Aleksej Miranchuk, Luis Muriel, José Luis Palomino, Mario Pašali?, Matteo Pessina, Cristian Romero, Francesco Rossi, Matteo Ruggeri, Marco Sportiello, Boško Šutalo, Rafael Toloi, Duván Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

