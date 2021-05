Catania | Licenze Nazionali | per l’iscrizione ci sono le cifre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Catania Licenze

CalcioCatania.com

ROMA - Il consiglio Figc ha approvato il manuale dellenazionali per la prossima stagione sportiva che prevede il 28 giugno come termine perentorio ... a cominciare dal- si attendono ...... il resoconto del Consiglio federale di oggi (in grassetto i passaggi importanti in chiave). Si attende, in particolar modo, che la Figc pubblichi il comunicato relativo al Manuale...La Figc, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto il Manuale per le Licenze Nazionali per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, documento che riguarda da vicino il Catania visti gli one ...La Ragusa Catania sarà divisa in 4 lotti funzionali ed i cantieri saranno operativi nell’arco delle 24 ore. Sono alcune misure per accelerare al massimo la realizzazione dell’infrastruttura per la qua ...