Bologna | Aimi | ' vittoria sarebbe svolta | Fi decisiva'

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - “Il centrodestra è unito, la coalizione è salda e si sta cercando l'intesa su tutte le grandi città a livello nazionale. Ovviamenteè una città molto ‘attenzionata' perché unadel centrodestra qui aprirebbe scenari nuovi e rappresenterebbe un punto diimportantissimo”. Lo afferma il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna Enrico. “Stiamo cercando la figura giusta –aggiunge - un candidato che rappresenti l'anima della città. Oggi, durante la conferenza stampa, che si ènella nuova sede di via D'Azeglio, abbiamo lanciato un invito alle persone, una sorta di ‘bando di arruolamento' a tutti coloro che vogliano mettersi a disposizione, che vogliano entrare in lista, dare una mano, proporre soluzioni, per questa sfida ...

"Vogliamo tornare centrali nella politica di questa città - ha aggiunto il senatore Enrico Aimi - per lanciare la reconquista di Bologna, perché c'è voglia di cambiamento e rinnovamento che passa ...14 maggio 2021 - Domani, 15 maggio, a Bologna in via Carlo D'Azeglio 42/a, alle ore 11, Forza Italia inaugurerà la sua nuova sede. All'... presidente dei senatori del partito azzurro, Enrico Aimi, ...
I due candidati stanno raccogliendo le sottoscrizioni per potersi presentare ai gazebo. Il dem Vaccari alla sindaca: "Annulleremo le adesioni di leghisti ..."