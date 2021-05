Ascolti Tv 21 maggio | Top Dieci allunga sull’Isola | che soffre il fuoco amico di Nuzzi Quarto Grado fa il record del 10 | 3% con le novità sul caso Pipitone

Leggi su tvzoom

(Di sabato 22 maggio 2021), trend: Toprimane stabile, Ilary perde qualcuno tra i ‘soliti’ seguaci del venerdì. Fa il 10,3%, bene il film di Veltroni su Rai3 che supera di poco quello con Liam Neeson su Italia1 Coprito e Italia sempre più ‘libera’, venerdì 21, con quello che ne consegue per la società ma anche per la tv. Contro Carlo Conti con Top 10 su Rai1, Canale 5 schierava L’Isola dei famosi (ieri fuori Rosaria, Andrea in finale, al televoto Miryea e Fariba). Il resto della griglia era bene assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film C’è tempo. E poi c’era la sfida tra Gianluigi(conimportanti sudi Denise), Diego Bianchi, Maurizio Crozza, ...