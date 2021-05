Arianna, in coma dopo un trapianto di polmoni. Al risveglio scopre di aver perso il lavoro (Di sabato 22 maggio 2021) Arianna Cimino ha 49 anni ed è malata di fibrosi cistica. All’uscita dall’ospedale, dopo un delicato intervento, ha scoperto di essere stata licenziata. Uscire dal coma – dovuto ad una operazione chirurgica resa necessaria da una fibrosi cistica – e scoprire di aver perso il proprio posto di lavoro. E’ la storia, incredibile, di Arianna L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 22 maggio 2021)Cimino ha 49 anni ed è malata di fibrosi cistica. All’uscita dall’ospedale,un delicato intervento, ha scoperto di essere stata licenziata. Uscire dal– dovuto ad una operazione chirurgica resa necessaria da una fibrosi cistica – e scoprire diil proprio posto di. E’ la storia, incredibile, diL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

arianna_emmemai : RT @GianniVEVO2022: Ma che mentalità pazzesca quelli di Rai Yoyo. Praticamente ogni giorno a mezzanotte fanno partire un filmato con tutti… - Valessiabi : RT @annamariamoscar: La storia di Arianna Cimino, licenziata dalla coop dopo 21 anni mentre è in coma - SorryNs : RT @annamariamoscar: La storia di Arianna Cimino, licenziata dalla coop dopo 21 anni mentre è in coma - SimonuandaMaria : RT @Lucrezi97533276: Licenziata mentre è in coma ... che schifezza di paese - Reemul64 : RT @annamariamoscar: La storia di Arianna Cimino, licenziata dalla coop dopo 21 anni mentre è in coma -