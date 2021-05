Vaccini: Cile, da lunedì al via somministrazioni a under 30 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il governo del Cile ha annunciato che la prossima settimana inizieranno le vaccinazioni per la popolazione sotto i 30 anni, nell'ambito della campagna di immunizzazione contro il coronavirus portata ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Il governo delha annunciato che la prossima settimana inizieranno le vaccinazioni per la popolazione sotto i 30 anni, nell'ambito della campagna di immunizzazione contro il coronavirus portata ...

Advertising

AngeloLaValle6 : @Quercino2 @Cartabellotta Il Cile ha usato Sinovac, che in alcuni test ha avuto efficacia al 50.5%. I vaccini Pfize… - RosarioP70 : @SereDomenici @AndreaBnd97 @genna65 @Agenzia_Ansa I loro trials sui vaccini, x me, nn vogliogliono dire proprio nie… - vadoaberlino : @Joe911S Sicuro come in Cile.... dove hanno vaccinato alla grandissima ma evidentemente hanno usato i vaccini sbagl… - vadoaberlino : In #Argentina è di nuovo autunno? A vaccini come stanno messi? Pure li hanno fatto solo quelli 'sbagliati' come in… - g_zerbato : RT @elvialorena50: LO STRANO CASO DEL CILE È il quinto Paese al mondo per vaccinazioni. Ma i numeri della pandemia non sono mai stati così… -