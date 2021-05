Unioncamere | emorragia di imprese giovani in 10 anni

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – In diecisono mancate all’appello quasi 156milali, con un calo del 22,4%. Il risultato è che a fine 2020 si contavano circa 541 milali contro le 697mila presenti nel 2011 e, se prima un’impresa su 10 era under 35, ora il peso deisul tessuto imprenditoriale è sceso all’8,9%. E’ quanto emerge dall’indagine-InfoCamere sulla nati-mortalità delle, secondo cui la perdita dili ha riguardato tutta la nazione: la Lombardia passa da oltre 95milali a 74mila (21milain meno), la Sicilia da quasi 69mila a circa 53mila (-16mila), la Puglia da 54mila a 40mila ...

E' quanto emerge dall'indagine- InfoCamere sulla nati - mortalità delle imprese, secondo cui la perdita di imprese giovanili ha riguardato tutta la nazione: la Lombardia passa da oltre ...