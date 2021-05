Tesla, Elon Musk apre alla possibilità di aprire un sito produttivo in Russia (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Penso che siamo vicini a stabilire una presenza Tesla in Russia, e penso che sarebbe fantastico“. È quanto ha detto Elon Musk, CEO della società di auto elettriche, durante un evento online condotto dal portavoce del presidente della Russia Vladimir Putin. “Nel tempo, cercheremo di avere fabbriche in altre parti del mondo, potenzialmente in Russia a un certo punto”, ha aggiunto. L’apertura di uno stabilimento nel Paese non sarebbe comunque scontato – da un punto di vista commerciale – per l’azienda statunitense, visto che lo scorso anno in Russia sono stati acquistati meno di 5.300 veicoli usati e 700 nuovi veicoli elettrici, secondo la società di ricerche Autostat. Questo si deve anche ad un arretratezza del Paese per quanto riguarda lo sviluppo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Penso che siamo vicini a stabilire una presenzain, e penso che sarebbe fantastico“. È quanto ha detto, CEO della società di auto elettriche, durante un evento online condotto dal portavoce del presidente dellaVladimir Putin. “Nel tempo, cercheremo di avere fabbriche in altre parti del mondo, potenzialmente ina un certo punto”, ha aggiunto. L’apertura di uno stabilimento nel Paese non sarebbe comunque scontato – da un punto di vista commerciale – per l’azienda statunitense, visto che lo scorso anno insono stati acquistati meno di 5.300 veicoli usati e 700 nuovi veicoli elettrici, secondo la società di ricerche Autostat. Questo si deve anche ad un arretratezza del Paese per quanto riguarda lo sviluppo di ...

Advertising

Asgard_Hydra : Tesla, tornano le voci su di una possibile Gigafactory nel Regno Unito - - Giovanni_Zurlo : Non scherziamo per favore, lo spazioporto di Grottaglie serve per le burrate - amperrino : Dopo i ribassisti, il fuoco del Dragone su Elon MuskE la bolla elettrica di Tesla ora rischia di scoppiare - Lukyluke311 : RT @Potemkin959: Il portavoce di Putin, Peskov, chiede a Elon Musk di aiutare a migliorare il dialogo Russia-US Intanto Musk sta per aprir… - Lukyluke311 : RT @lettera_mosca: Tesla sta esaminando la possibilità di aprire uno stabilimento in Russia. Lo dice Elon Musk, fondatore appunto di Tesla… -