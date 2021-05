Sarebbe l'ora vista la difficoltà di affrontare una di queste situazioni, soprattutto quando non sono consensuali, entrando nei tribunali e rischiando di uscirne con le ossa rotte (Di venerdì 21 maggio 2021) Separazioni, divorzi e affidamento: sappiamo quanto sia difficile affrontare una di queste situazioni, soprattutto quando non sono consensuali, entrando nei tribunali e rischiando di uscirne con le ossa rotte. La burocrazia e la lentezza delle cause portano allo sfinimento, mettendo a rischio il buon esito della risoluzione di un matrimonio e il bene, soprattutto dei figli. Per separazioni e divorzi è arrivato il momento di semplificare Separazioni, divorzi: ci vuole una riforma Forse per questo che all’interno della riforma della giustizia non più rinviabile, il Governo Draghi ha dato ampio spazio anche al processo “familiare”, proponendosi di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Separazioni, divorzi e affidamento: sappiamo quanto sia difficileuna dinonneidicon le. La burocrazia e la lentezza delle cause portano allo sfinimento, mettendo a rischio il buon esito della risoluzione di un matrimonio e il bene,dei figli. Per separazioni e divorzi è arrivato il momento di semplificare Separazioni, divorzi: ci vuole una riforma Forse per questo che all’interno della riforma della giustizia non più rinviabile, il Governo Draghi ha dato ampio spazio anche al processo “familiare”, proponendosi di ...

rubio_chef : Da padre, da uomo, da groupie dei sionisti, tempo fa scrivesti sta roba che se l’avesse scritta Giuda sarebbe stato… - ZZiliani : Ma qualcuno al #Club di #Caressa che dica che senza il rigore di #Calvarese al 90’ il #Milan ora sarebbe in… - GassmanGassmann : Oltre a non aver mai capito perché in autostrada la benzina costi più che in città (non hai alternative e devi paga… - mauromostardi : @SimoneFana Va detto che nel dopoguerra eravamo tutti poveri, ma c'era la speranza in un futuro migliore. Ora se Dr… - ruee126 : Grazie di tutto ma sarebbe anche ora, come per Buffon -