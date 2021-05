Sampdoria | Ranieri annuncia | “Vado via”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Le strade dellae di Claudiosi dividono. Dopo due stagioni a Genova, l’allenatore ha deciso di lasciare la panchina blucerchiata. Adrlo oggi è stato lo stesso tecnico romano. Intervenuto in conferenza stampa, queste le parole del tecnico: “Vorrei porre fine alla telenovela del mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti, per rimanere. Voglio ringraziare tutti, dallo staff medico ai fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra“. Alla vigilia della sfida trae Parma,ha proseguito: “Oggi ho parlato con la squadra, sono stati dei ragazzi meravigliosi. Soprattutto l’anno scorso, durante il lockdown, quando mandavamo le email per farli lavorare loro hanno lavorato alla grande e ...

DiMarzio : #Ranieri ha deciso di non restare alla @sampdoria @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CLAUDIO RANIERI LASCIA LA SAMPDORIA Comunicata la decisione a giocatori e dirigenti #SkySport… - marcoconterio : ?? Claudio Ranieri dirà con tutta probabilità addio alla #Sampdoria. Distanza incolmabile su ingaggio e durata. Per… - calledope : RT @vojvodismo: ?? Ranieri vicinissimo alla panchina del Torino dopo aver rifiutato il rinnovo con la Sampdoria. Seguiranno aggiornamenti (… - vojvodismo : ?? Ranieri vicinissimo alla panchina del Torino dopo aver rifiutato il rinnovo con la Sampdoria. Seguiranno aggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

... con la notizia dell'addio di Claudioormai ufficiale, a Genova iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti del tecnico blucerchiato. Da tempo vengono accostati allaad ...Queste le parole di Claudioper annunciare l'addio. 'Voglio mettere fine alla telenovela ... spero di essere stato un buon rappresentante dellaanche per i tifosi che sono stati ...Condividi questo articolo:Genova, 21 mag. – (Adnkronos) – “Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare”. Claudio Ranieri annuncia così ...Prima l’indiscrezione, poi la conferma dell’allenatore: Claudio Ranieri non sarà più l’allenatore della Sampdoria. La notizia ea già nell’aria e risuonava come una certezza ma, per essere chiaro fino ...