Salvini, mai un amico dell'Iran al Copasir (Di venerdì 21 maggio 2021) "Il nome di La Russa per la presidenza del Copasir? Io non ho problemi con nessuno. Aspetto le dimissioni di tutti gli altri membri del Copasir. La Russa non è un membro del Copasir. Qualcuno si deve ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Il nome di La Russa per la presidenza del? Io non ho problemi con nessuno. Aspetto le dimissioni di tutti gli altri membri del. La Russa non è un membro del. Qualcuno si deve ...

Advertising

LegaSalvini : Vannia #Gava: “Matteo Salvini non ha sequestrato nessuna persona, non ha commesso alcun reato, ha soltanto difeso i… - La7tv : #ottoemezzo Alessandro Di Battista sul governo: 'Il benessere di una democrazia dipende anche dall'opposizione e og… - fattoquotidiano : 5º IN CLASSIFICA Missioni e conferenze all’estero: l’ex premier latita in Parlamento. E dice sì ai referendum anti-… - Berenic62155089 : @matteosalvinimi Salvini come mai nn GRIDI x l ingiustizia APPROVATA dalla Laga in commissione x il reintegro del… - laurinswand : RT @seneca1900: Ma ve lo ricordate Salvini senza mascherina ? Ma ve lo ricordate Salvini che vuole lo Sputnik ? Ma ve lo ricordate Salvin… -