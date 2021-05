Resta in carcere Benno Neumair, i magistrati chiedono altre prove (Di venerdì 21 maggio 2021) . Dopo la clamorosa svolta nel caso dell’omicidio dei coniugi Neumair, Benno deve Restare in carcere. La decisione è della Corte di Cassazione, che ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai suoi difensori. Benno è indagato con l’accusa di avere ucciso i suoi genitori dopo tutto. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Morte cerebrale. Detenuta di Rebibbia uccide i figli. Roberto Formigoni va in carcere: caso San Raffaele Misure anti-coronavirus nelle carceri,evasioni e proteste Salvini torna ad attaccare sulle carceri Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame e rinuncia alle cure Omicidio Aldo Gioia: ArRestati la figlia e il fidanzato Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 21 maggio 2021) . Dopo la clamorosa svolta nel caso dell’omicidio dei coniugidevere in. La decisione è della Corte di Cassazione, che ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai suoi difensori.è indagato con l’accusa di avere ucciso i suoi genitori dopo tutto. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Morte cerebrale. Detenuta di Rebibbia uccide i figli. Roberto Formigoni va in: caso San Raffaele Misure anti-coronavirus nelle carceri,evasioni e proteste Salvini torna ad attaccare sulle carceri Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame e rinuncia alle cure Omicidio Aldo Gioia: Arti la figlia e il fidanzato

