POCO X3 Pro Recensione (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è perfetto ma fa bene quello che deve Finalmente ho potuto testare un ottimo medio di gamma; sto parlando del POCO X3 Pro. Per chi non lo sapesse, ormai POCO è un brand indipendente da Xiaomi. Negli ultimi anni è salito alla ribalta per via dei suoi device economici ma con specifiche tecniche molto buone. Questo Leggi su insidethegame.home.blog (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è perfetto ma fa bene quello che deve Finalmente ho potuto testare un ottimo medio di gamma; sto parlando delX3 Pro. Per chi non lo sapesse, ormaiè un brand indipendente da Xiaomi. Negli ultimi anni è salito alla ribalta per via dei suoi device economici ma con specifiche tecniche molto buone. Questo

Advertising

FabrizioConte : NON SMETTERE MAI DI IMPARARE 2 VIDEOCORSI A MENO DI 30€ IL MONDO DELLA FOTOGRAFIA A PORTATA DI TUTTI! Ancora per… - macitynet : Poco M3 Pro 5G: display a 90Hz e supporto 5G a meno di 150 euro - the_fourty : RT @Unpodiqya: @the_fourty 5ooo contro 65000 in pochi mesi credo che sarà più un pro le a degli italiani che avranno altri tipi poco raccom… - sottocosto : ?? Poco M3 Pro 5G ?? a partire da € 159 invece di 199 euro! ? - Unpodiqya : @the_fourty 5ooo contro 65000 in pochi mesi credo che sarà più un pro le a degli italiani che avranno altri tipi po… -