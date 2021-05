Paltrinieri, il campione che parla le molte lingue dell’acqua (Di venerdì 21 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri, il ragazzo che vuole farsi Zatopek, è l’anti Federica Pellegrini. Non perché siano rivali, non potrebbero, sono maschio e femmina. Non ce l’hanno neanche l’uno con l’altra, almeno non risulta agli atti. Come disse Greg affacciandosi sul palcoscenico del nuoto, dieci anni fa “io sono uno che non si fa problemi e va d’accordo con tutti”. Stesso stile, sì, quello libero, ma gare e filosofie differenti. Federica si tiene stretti i 200, a Greg la piscina non bastava più e ha cercato le acque libere dove le gare, spesso, sono un incrocio tra “Non si uccidono così anche i cavalli”, e “Calci, sputi e colpi di testa”. Agli Europei in bolla di Budapest, classico prequel olimpico, il ragazzo di Carpi ha dominato il fondo: oro nella 5 chilometri, nella 10 km (distanza olimpica), e nella staffetta 5 km con Rachele Bruni, Domenico “Mimmo” Acerenza, suo compare ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Gregorio, il ragazzo che vuole farsi Zatopek, è l’anti Federica Pellegrini. Non perché siano rivali, non potrebbero, sono maschio e femmina. Non ce l’hanno neanche l’uno con l’altra, almeno non risulta agli atti. Come disse Greg affacciandosi sul palcoscenico del nuoto, dieci anni fa “io sono uno che non si fa problemi e va d’accordo con tutti”. Stesso stile, sì, quello libero, ma gare e filosofie differenti. Federica si tiene stretti i 200, a Greg la piscina non bastava più e ha cercato le acque libere dove le gare, spesso, sono un incrocio tra “Non si uccidono così anche i cavalli”, e “Calci, sputi e colpi di testa”. Agli Europei in bolla di Budapest, classico prequel olimpico, il ragazzo di Carpi ha dominato il fondo: oro nella 5 chilometri, nella 10 km (distanza olimpica), e nella staffetta 5 km con Rachele Bruni, Domenico “Mimmo” Acerenza, suo compare ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Questa foto moltiplicata per 3! ?? In pochi giorni @greg_palt si è laureato campione d'Europa nella 5 km, nella 10… - Eurosport_IT : Trova le differenze con Gregorio Paltrinieri! ??? Campione d'Europa nella 5 km, nella 10 km e nel team event: altri… - Domenico1oo777 : RT @La7tv: #lariachetira @greg_palt (campione olimpico di nuoto): 'È molto importante per tutti fare le cose che amiamo, quindi si spera ch… - ValeRenzopaoli : RT @La7tv: #lariachetira @greg_palt (campione olimpico di nuoto): 'È molto importante per tutti fare le cose che amiamo, quindi si spera ch… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @greg_palt (campione olimpico di nuoto): 'È molto importante per tutti fare le cose che amiamo, quindi si spera ch… -