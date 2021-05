Nuno Espirito Santo si separa dal Wolverhampton

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha comunicato chelascerà il club di comune accordo dopo la partita di domenica contro il Manchester United. L’allenatore ha salutato così la squadra. Dal primo giorno che sono arrivato a Compton, la nostra ambizione è stata quella di fare cambiamenti positivi e spingere questa squadra in avanti e sono orgoglioso di dire che è ciò che abbiamo fatto ogni singolo giorno. Abbiamo raggiunto i nostri traguardi, l’abbiamo fatto con passione e insieme. Ringrazio prima di tutto i tifosi, che hanno giocato un ruolo così importanti nell’aiutarci a raggiungere nuove vette per i Wolves e le persone della città, che ci hanno sostenuto e fatto sentire a casa. Grazie anche allo staff dei Wolves e i giocatori, tutti dal primo all’ultimo, per la loro lealtà e dedizione, il lavoro duro e il talento. ...

Advertising

DiMarzio : #Wolverhampton | #EspiritoSanto lascia il club: è ufficiale - SicilianRedBla1 : @Thankilpin Azz...peccato. Io avevo letto che il Tottenham era su Nuno Espirito Santo (ex allenatore Wolves). - cody53250131 : RT @calcioinglese: Nuno Espirito Santo e il suo staff lasceranno il Wolverhampton al termine della stagione dopo tre anni ?????? https://t.co… - robgia66 : Ragazzi sveglia!!!!! Si è liberato Nuno Espirito Santo......Firenze ti aspetta ?????????????? - sandrinoo96 : Cragno; Bornauw Acerbi Botman; Lazzari Koopmeiners Alberto Galeno; Pedro Neto Immobile Raul Moro. All. Nuno Espirito Santo. ? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuno Espirito

Paulo Fonseca, sostituito a fine stagione da un allenatore portoghese come lui - José Mourinho - potrebbe sostituire un altro lusitano sulla panchina del Wolverhampton.Santo , è notizia di oggi, lascerà il club inglese e si fanno già i primi nomi per la successione. Secondo The Athletic c'è anche l'ormai ex Roma tra i seri candidati per quello che ...Santo ha annunciato il suo addio al Wolverhampton al termine della stagioneSanto, allenatore del Wolverhampton, in conferenza stampa ha annunciato che a fine stagione ...Paulo Fonseca, sostituito a fine stagione da un allenatore portoghese come lui – José Mourinho – potrebbe sostituire un altro lusitano sulla panchina del Wolverhampton. Nuno Espirito Santo, è notizia ...Il Wolverhampton ha comunicato che Nuno Espirito Santo lascerà il club di comune accordo dopo la partita di domenica contro il Manchester United. L'allenatore ha salutato così l ...