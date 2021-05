No ai quiz per i concorsi a cattedra. Lettera (Di venerdì 21 maggio 2021) Inviato da Mario Bocola - Nel D.L. Sostegni approvato in data 20 maggio 2021 dal Governo è stata inserita la norma che prevede la velocizzazione dei concorsi della scuola. Ci sarà una prova preselettiva a quiz cosi come la prova scritta computer based sempre a crocette. Ma si possono svolgere i concorsi pubblici con le crocette. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Inviato da Mario Bocola - Nel D.L. Sostegni approvato in data 20 maggio 2021 dal Governo è stata inserita la norma che prevede la velocizzazione deidella scuola. Ci sarà una prova preselettiva acosi come la prova scritta computer based sempre a crocette. Ma si possono svolgere ipubblici con le crocette. L'articolo .

