"Nessuno da opporre a Draghi": Pd e M5s nel panico, ecco perché le elezioni sono più vicine. A meno che Cartabia... (Di venerdì 21 maggio 2021) Mario Draghi non ne parla nemmeno in privato. Gli altri papabili per il Colle, però, a qualche confessione si sono lasciati andare. A chi aveva la confidenza per chiedere loro cosa si prova a essere in corsa per la carica più alta,tutti, sino a ieri, hanno risposto con la stessa formula: «Non c'è nessuna corsa, rieleggeranno Sergio Mattarella». Voci giunte all'orecchio del diretto interessato, il quale è stanco di sentirsi attribuite intenzioni che non ha. Così ieri lo ha ridetto, in termini ancora più chiari: «Tra otto mesi il mio incarico termina. Io sono vecchio, potrò riposarmi». Ed è vero che nel momento decisivo tutto potrà cambiare, ma è vero pure che Mattarella ha detto ciò che pensa, anche perché il principio della rieleggibilità del presidente della Repubblica non lo convince: fosse per lui, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Marionon ne parla nemin privato. Gli altri papabili per il Colle, però, a qualche confessione silasciati andare. A chi aveva la confidenza per chiedere loro cosa si prova a essere in corsa per la carica più alta,tutti, sino a ieri, hanno risposto con la stessa formula: «Non c'è nessuna corsa, rieleggeranno Sergio Mattarella». Voci giunte all'orecchio del diretto interessato, il quale è stanco di sentirsi attribuite intenzioni che non ha. Così ieri lo ha ridetto, in termini ancora più chiari: «Tra otto mesi il mio incarico termina. Iovecchio, potrò riposarmi». Ed è vero che nel momento decisivo tutto potrà cambiare, ma è vero pure che Mattarella ha detto ciò che pensa, ancheil principio della rieleggibilità del presidente della Repubblica non lo convince: fosse per lui, ...

Sergio Mattarella, il passo indietro spaventa Pd e M5s: "Nessuno da opporre a Draghi", si avvicinano le elezioni

