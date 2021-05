Musetti-Tsitsipas, Semifinale ATP Lione: orario d’inizio, tv, programma, streaming (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas, atto secondo: l’italiano e il greco si affronteranno di nuovo a Lione, dopo averlo già fatto ad Acapulco. ATP 250 in questo caso, 500 in quello, ma la sfida è sempre di fascino dal punto di vista tecnico. Allora s’impose in maniera netta l’attuale numero 1 della Race, che vuole prepararsi bene per il Roland Garros, dove difende la Semifinale. Per lui, nei quarti, successo piuttosto facile, in un’ora e 6 minuti, contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Per Musetti, invece, vittoria con lo sloveno Aljaz Bedene, anche in questo caso in due set. Va detto che, visti i nomi dei giocatori arrivati fino a questo punto nel torneo, è certo che ci sarà il quarto differente campione in questo che è uno degli eventi di più recente nascita in avvicinamento allo Slam parigino. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzo-Stefanos, atto secondo: l’italiano e il greco si affronteranno di nuovo a, dopo averlo già fatto ad Acapulco. ATP 250 in questo caso, 500 in quello, ma la sfida è sempre di fascino dal punto di vista tecnico. Allora s’impose in maniera netta l’attuale numero 1 della Race, che vuole prepararsi bene per il Roland Garros, dove difende la. Per lui, nei quarti, successo piuttosto facile, in un’ora e 6 minuti, contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Per, invece, vittoria con lo sloveno Aljaz Bedene, anche in questo caso in due set. Va detto che, visti i nomi dei giocatori arrivati fino a questo punto nel torneo, è certo che ci sarà il quarto differente campione in questo che è uno degli eventi di più recente nascita in avvicinamento allo Slam parigino. Il ...

Advertising

InteBNLdItalia : Lorenzo è in semifinale a Lione! ?? ?? #Musetti batte Bedene in 2 set e sfiderà il vincente tra Tsitsipas e Nishioka… - SuperTennisTv : ?? Terza semifinale in carriera per Lorenzo Musetti! A Lione batte Bedene e sfiderà in SF uno tra Tsitsipas e Nishi… - WeAreTennisITA : 'ANDIAMO?' Urla di gioia Lorenzo Musetti per aver battuto Bedene al termine di un altro grande match a Lione: Loren… - effedandrea : #tennis solido, concreto e concentrato Lorenzo #Musetti batte Bedene (6-3 7-6) e si qualifica per le semifinali del… - Virus1979C : RT @SuperTennisTv: ?? Terza semifinale in carriera per Lorenzo Musetti! A Lione batte Bedene e sfiderà in SF uno tra Tsitsipas e Nishioka.… -